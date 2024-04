Pescara Pallanuoto, la corsa al primo posto riparte dalla trasferta contro la Libertas Roma

Dopo la sosta pasquale torna il campionato di pallanuoto, con il Pescara N e PN impegnato oggi pomeriggio alle 16.45 nella vasca della Libertas Roma Eur per la 14^ giornata del campionato di serie B, girone 3. Una sfida da non sottovalutare per il Delfino, sia per il livello dell'avversario, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite, sia perché arriva dopo un periodo di pausa. Prima però, il Pescara aveva mostrato importanti segnali di crescita, con tre successi di fila che hanno permesso ai biancazzurri di rimanere aggrappati al primo posto in classifica, insieme al WP Bari.

Ora, a 5 giornate dalla conclusione della regular season e con lo scontro diretto proprio con il Bari da disputare, appare fondamentale ripartire con il piede giusto. Per la partita contro la Libertas Roma Eur mister Paolo Malara ha tutti a disposizione e appare intenzionato a confermare la stessa formazione che ha battuto la RN Roma Vis Nova.

“Riprendere dopo una sosta non è mai facile e per questo voglio dai ragazzi la massima concentrazione”, spiega mister Paolo Malara. “Affrontiamo una buona squadra, che all'andata ha fatto vedere cose interessanti e che proverà a metterci in difficoltà. Noi stiamo bene, in settimana i ragazzi hanno lavorato in vasca e in palestra. Ci aspetta un importate finale di campionato, ma dobbiamo ragionare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Adesso tutte le energie vanno impiegate sulla gara di oggi”.