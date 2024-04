Il Pescara Pallanuoto perde 12-11 contro il Villa York e scivola al terzo posto

Nulla da fare per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, sconfitto 12-11 dal Villa York e superato proprio dalla formazione romana, che sale al secondo posto in classifica. Partita difficile quella giocata ieri ad Avezzano, con il Delfino sempre ad inseguire l'avversario, in una gara in cui anche le decisioni dell'arbitro Luciani di Tolentino hanno fatto discutere. Per i ragazzi allenati da Paolo Malara si tratta del secondo stop consecutivo, oltre che della seconda sconfitta su due partite con il Villa York in stagione. Un momento sicuramente non facile per i biancazzurri, passati dal primo al terzo posto nel giro di sette giorni e che sabato prossimo ricevono ad Avezzano la capolista Wp Bari.

Ospiti in gol con Micucci e Mele, poi reti di De Vincentiis, ancora Micucci, Cunko, Di Cintio, De Chiara e Giordano. Al ritorno in vasca segna Micheletti, quindi De Chiara, Micucci e Bartocci. Dopo l'intervallo lungo i centro sono di Mele, Giordano, Castello, De Vincentis, di nuovo Castello e Micheletti. Il quarto e ultimo tempo si apre con il gol di Castello. Bartocci e Micheletti provano a riaprirla, poi però rete di De Chiara prima della firma di Bartocci.

Tabellino

PARZIALI: 3-5, 2-2, 3-3, 3-2

VILLA YORK: Vitale, Forno A., Montebove, Micucci (3), Piccinini, Forno L., Castello (3) Bianchi, Di Cintio (1), De Chiara (3), Giovannini, Mele (2), Diotallevi, Forno F. All. Gatto

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (2), Fredducci, De Luca, Cunko (1) D'Incecco, Giordano (2), Russo, Micheletti (3), Bartocci (3), Cerasoli, Castagna D., Brandoni, Di Febbo. All. Malara