Folgore Delfino Curi Pescara protagonista anche sui social e sempre più virale

“Il calcio oltre il calcio” è un concetto fondante nell’organizzazione societaria della Folgore Delfino Curi Pescara. Il motto coniato dal presidente Antonio Martorella, però, ha bisogno di un sistema di comunicazione moderno e integrato per poter raggiungere i suoi tantissimi utenti: tesserati, sponsor, famiglie, comunità cittadina e istituzioni. Ecco quindi che a scendere in campo sono i veicoli con cui far uscire all’esterno report sulle attività e messaggi importanti.

Grande ruolo, oltre al servizio di ufficio stampa, ai video e alle foto, ricopre in quest’ottica l’attività sui social media. Aida Xhaxho è la responsabile del club: giocatrice di futsal femminile in serie A da oltre dieci anni (con trascorsi anche in Nazionale), sui campi da oltre quindici anni (dopo gli inizi nel calcio), ma anche competente istruttrice degli Esordienti Curi e giovane insegnante di Digital Marketing negli istituti pescaresi Mecenate e Maior. Una professionista poliedrica ed esperta di calcio e di linguaggi giovanili e tecnologici, preziosa per far uscire all’esterno la grande mole di lavoro svolta dal club, in costante affiancamento e coordinamento con l’ufficio stampa.

“Anche i social da noi servono la filosofia della società in cui il ragazzo/bambino è al centro del progetto e delle attenzioni. Per ogni post che viene pubblicato, i primi a vedere e interagire sono i ragazzi stessi. Ho un rapporto speciale con loro e sono sempre pronta a raccontare quello che accade in campo, e non solo. Come società puntiamo molto sulla spontaneità di tutto quello che succede e che viviamo con i nostri tesserati. Il mio lavoro sui social viaggia di pari passo con quello del responsabile comunicazione, Orlando D’Angelo, con cui c’è un’ottima sinergia e un confronto costante e costruttivo. Le ultime iniziative social, come i contest in cui abbiamo messo in palio prestigiose maglie da calcio, hanno portato a numeri importanti e a post diventati virali, arrivati fino a 60mila visualizzazioni. Qualche tempo fa, un reel della finale della Scudetto Cup è arrivata addirittura a 100mila. I numeri sono tutti in crescita e abbiamo l’obiettivo di mantenere alta l’asticella e rendere ancora più ampia la nostra community”, dice Xhaxho.

Profili Facebook (oltre 6.500 followers) e Instagram (oltre 2.400 followers) attivi e sempre più seguiti, rapporti con le testate giornalistiche locali e nazionali (che la società ringrazia per l’attenzione), che seguono con attenzione l’operato della società. Non solo per parlare di risultati del campo e della crescita dei protagonisti nelle varie categorie, dall’Eccellenza alla scuola calcio, ma anche e soprattutto per raccontare le iniziative culturali e sociali promosse dal club: uscite al cinema (già due in questa stagione, il film “Io Capitano” e il documentario su Marcello Lippi), visite ai musei (periodiche quelle al CLAP), la partnership con la FIDAS per la donazione del sangue e tante altre iniziative.

I numeri premiano gli investimenti della società nel settore comunicazione: la community cresce giorno dopo giorno e l’attenzione dei media è ormai giornaliera. Aspettando le iniziative di fine stagione: un contest su Instagram che metterà in palio la maglia di un grandissimo campione della serie A e il nostro Yearbook, alla terza edizione, che riassumerà con parole, numeri e immagini la stagione 2023/2024.