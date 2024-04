Pescara Pallanuoto, con l'Aquademia servono punti per blindare i play-off

Lasciarsi alle spalle il periodo negativo e conquistare i punti necessari a garantirsi l'accesso ai play-off. Sono questi gli obiettivi con cui il Pescara Nuoto e Pallanuoto affronta domani pomeriggio alle 16.30 l'Aquademia ad Acilia, nella penultima giornata del girone 3 del campionato di Serie B. Una gara delicata, anche alla luce del momento no che attraversano i biancazzurri, reduci da tre sconfitte consecutive e che sabato scorso contro la capolista Wp Bari hanno sfoderato una prestazione di livello, ma sfortunata.

Ora, a due giornate dalla fine, occorre innanzitutto tornare a fare punti, anche per esigenze di classifica, ma cosa non meno importene vanno recuperati morale e fiducia in chiave play-off. La stagione infatti è tutt'altro che finita: ai biancazzurri servono 2 punti nelle ultime due gare per avere la certezza di accedere agli spareggi promozione. Un obiettivo da non fallire, per poi voltare e pagina e iniziare uno nuovo capitolo di questo campionato.

I ragazzi in settimana si sono allenati regolarmente, con l'intento di mettersi alle spalle l'ultimo periodo. La risposta, adesso, deve arrivare dalla vasca. Sul fronte formazione, da segnalare che per la partita contro l'Aquademia mister Paolo Malara recupera Cerasoli, tornato in gruppo e convocato per la sfida.