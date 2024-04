Conto alla rovescia a Francavilla al Mare per l'arrivo del Giro d'Italia

Questa mattina la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, ha presentato la tappa di arrivo del Giro d’Italia 2024 (l'11esima) che vedrà protagonista la città il prossimo 15 maggio. Sarà un importante ritorno per la carovana rosa, che manca da Francavilla da quasi 20 anni. Al contempo, Russo ha fornito anche una serie di anticipazioni della stagione estiva che quest'anno partirà ancora prima del solito.

"Grande programma, tanti appuntamenti e qualche nome ancora da svelare. Nei prossimi giorni troverete i programmi stampati con tutte le notizie", scrive la sindaca sui social. All'incontro odierno erano presenti anche gli assessori Cristina Rapino e Domenico Iorio, nonché il sottosegretario alla Regione Daniele D'Amario.

Venendo agli eventi in programma, si partirà dalla Notte Rosa sabato 11 maggio con le esibizioni di Giovanni Cacioppo (ore 19, Auditorium Sirena), Neri Per Caso (ore 21, piazza Sirena) e Giusy Ferreri (ore 22, piazza Benedetto Croce). Non mancheranno degustazioni di vino e bollicine rosé, spettacoli di artisti di strada e fuochi d'artificio rosa.

Verrà istituita una maxi isola pedonale tra Largo Modesto della Porta, la stazione ferroviaria e viale Nettuno, il lungomare Kennedy e piazza Sirena. Previsti, infine, vari stand gastronomici. Il 15 maggio, poi, toccherà alla super festa del Giro d'Italia.