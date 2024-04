Si avvicina a grandi passi la 21esima edizione de "Lo Sport non va in vacanza", perfetta sinergia tra il Coni e l'amministrazione comunale di Pescara. Il progetto ormai va avanti da due decenni e oltre e consente, come si sa, a tanti ragazzi di continuare a praticare sport in sicurezza anche dopo la chiusura delle scuole nel periodo estivo, assistiti da istruttori Coni.

Si inizierà nel mese di giugno e si andrà avanti sino al periodo di Ferragosto. Quest'anno le strutture di Pescara che ospiteranno "Lo Sport non va in vacanza" saranno lo Stadio Adriatico-Cornacchia, il centro sportivo Ex Gesuiti, il campo Zanni e la piscina provinciale. Tutti i particolari di questa edizione particolarmente importante verranno presentati in una conferenza stampa lunedì 29 aprile in Comune.