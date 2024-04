Il Pescara Pallanuoto batte l'Aquademia 11-6 e conquista i play-off

Vittoria e play-off per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che nella 17^ e penultima giornata del campionato di Serie B, girone 3, supera il trasferta l'Aquademia con il punteggio di 11-6 e conquista il definitivo accesso agli spareggi promozione. Una vittoria importante per il Pescara - trascinato dal mancino croato Antonio Cunko, autore di 4 reti – che arriva dopo un periodo negativo che ora si spera di lasciarsi alle spalle. La differenza l'ha fatta il terzo parziale, portato a casa dai biancazzurri con il punteggio di 6-2, all'interno di una gara fino a quel momento sostanzialmente in equilibrio. Sabato l'ultima della reagular season contro il Babel, per provare a migliorare la posizione nella griglia di partenza dei play-off. Il 18 maggio al via la fase decisiva della stagione.

Nel primo tempo apre Cunko per il Pescara, replica l'Aquademia con Raffaeli S. Ancora Cunko e poi Fredducci segnano nel secondo tempo, prima del gol di Raffaeli A. Nella terza frazione il Pescara fa la differenza grazie alla doppietta di Cunko e alle marcature di De Vincentiis, Bartocci, Russo e De Luca. Per i locali reti siglate da Raffaeli A. e Alessandrini. Poi, nel quarto parziale, due gol per parte: prima quelli dell'Aquademia firmati da Del Signore e Raffaeli S., poi quelli pescaresi di Bartocci e Fredducci.

Tabellino

PARZIALI: 1-1, 1-2, 2-6, 2-2

AQUADEMIA: Lombardi, Pietrini, Buonopane, Raffaeli A. (2), Cerrocchi, Carosi, Spinelli, Di Santantonio, Raffaeli S. (2), Ferraeli, Anelli, Del Signore (1), Alessandrini (1). All. Middei

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (1), Fredducci (2), De Luca (1), Cunko (4), D'Incecco, Castagna D., Russo (1), Micheletti, Bartocci (2), Cerasoli, Ciaschetti, Brandoni. All. Malara