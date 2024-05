Playoff Serie C Pescara-Pontedera 2-2: la diretta della gara

Buonasera a tutti voi dallo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” e benvenuti alla diretta della gara tra Pescara e Pontedera, valida per i playoff di Serie C. Seguite con noi la nostra live!

SECONDO TEMPO - 49' La partita finisce qui, grazie per averci seguito e alla prossima!

47' palla gol per il Pescara con Cangiano che in area fa tutto da solo concludendo sul primo palo dove è ben appostato il portiere e con Franchini libero a centroarea

45' assegnati quattro minuti di recupero

45' tentativo velleitario di Franchini in corsa da fuori area, palla alta.

44' dentro Meazzi per Accornero.

43' giallo per Guidi.

41' incredibile palla goal divorata da Accornero. Sontuosa azione di Floriani che sfonda a destra e in area vede libero il compagno a centroarea ma spara alto.

40' tentativo dal limite dell'area per Cangiano con il destro ma il suo piazzato si spegne a lato.

36' Franchini e De Marco per Tunjov e Aloi.

34' spazio a Pretato per Calvani.

31' sponda di Ganz a centroarea per Ianesi, buon intervento a terra in due tempi per Plizzari.

30' in campo Lombardi per Benedetti.

28' salvataggio di Guidi in angolo sul cross pericoloso di Floriani dopo una bella progressione. Su corner successivo, Tunjov morbido sul secondo palo e, sulla prosecuzione dell'azione, Squizzato calcia centrale dal limite dell'area: il portiere blocca.

27' in campo Cangiano per Cuppone.

22' Delpupo riporta la situazione in equilibrio! Imbucata per il giocatore che entra in area, si allarga sulla destra e calcia con il destro verso il primo palo, preciso e nulla da fare per Plizzari.

21' angolo conquistato dal Pontedera

17' in campo Ambrosini per Cerretti mentre Ganz subentra a Selleri

15' lancio in verticale un po' ambizioso di Merola per Cuppone anticipato in area da Vivoli in uscita

13' tentativo dal limite dell'area per Ignacchiti con il mancino ma non inquadra lo specchio della porta.

7' manata di Aloi su Guidi, l'arbitro a due passi segnala l'intervallo ammonendo il giocatore.

2' subito un giallo per il neo entrato Delpupo, punito un fallo in attacco.

1' Si riparte con il calcio d'avvio per il Pontedera, Delpupo per Martinelli il cambio nell'intervallo

PRIMO TEMPO - 45' Il primo tempo finisce senza recupero. A più tardi per la cronaca della ripresa!

44' segnalazione di offside a Martinelli che si era visto respingere una conclusione ravvicinata dal corpo di Plizzari

43' tentativo velleitario di Ignacchiti e palla che sorvola la traversa.

40' situazione capovolta grazie a due reti in sequenza di Cuppone, ora gli ospiti devono fare due gol per passare il turno.

38' Incredibileeeeeee! Il Pescara trova il raddoppio ancora con Cuppone! Punteggio ribaltato! Merola in verticale per Floriani, cross basso per il compagno che con il destro fulmina il portiere sul primo palo.

35' Ora i biancazzurri sperano nel colpaccio.

34' Cuppone sigla il pareggio! 1-1! Aloi scambia con Accornero e serve Milani in area, assist per l'accorrente compagno bravo ad arrivare con i tempi giusti e palla in fondo al sacco. Il Var conferma: è tutto regolare.

30' tentativo in rovesciata di Selleri su cross del numero 23 ospite, ma impreciso.

27' conclusione dalla distanza per il Pontedera che non spaventa il Pescara, sfera abbondantemente a lato.

24' anticipo in area di Martinelli su Cuppone che, in ritardo, commette fallo.

20' non si chiude uno scambio in verticale tra Merola e Cuppone, attenta la difesa ospite

18' su cross di Milani, Merola ha lamentato una leggera trattenuta in area. Il Var dice che si può giocare

17' tenta un dribbling di troppo Accornero ai 25 metri, viene chiuso dal raddoppio

11' primo angolo per il Pescara su cross dalla destra deviata dalla difesa sul fondo, sugli sviluppi Espece ancora sul fondo. Secondo tentativo con Accornero che si fa murare dalla difesa il tentativo dal limite.

10' punizione dai 25' metri per Tunjov, palla che si spegne sul fondo

8' punizione sulla trequarti guadagnata dagli adriatici che provano a rispondere al black out iniziale

5' Inizio decisamente in salita per il Delfino.

4' Pontedera già in vantaggio! 0-1 per i nostri avversari. Clamoroso autogoal su una ribattuta. Conclusione di Ianesi in area respinta a terra da Plizzari, Mesik nel tentativo di evitare il tap in calcia su Milani che finisce per deviarla nella propria porta. Sfortunato il difensore che si è visto carambolare il pallone.

1' Primo pallone mosso dal Pescara in maglia biancazzurra, Pontedera in quella amaranto

TABELLINO

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. A disp.: Gasperini, Zandri, Di Pasquale, Masala, Vergani, Pierno, Sasanelli, Meazzi, Capone, Pellacani, Staver, Moruzzi, De Marco, Cangiano, Franchini. All. Cascione.

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Martinelli, Espeche; Cerretti, Ignacchiti, Guidi, Perretta; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp.: Lewis, Stancampiano, Busi, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Lombardi, Delpupo, Provenzano, Salvadori, Ganz. All. Canzi.

Reti: 3' pt Milani (autogol), 34' pt Cuppone, 38' pt Cuppone, 22' st Delpupo