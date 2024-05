Giro d'Italia a Francavilla al Mare: tutto ciÃ² che c'Ã¨ da sapere

In considerazione dell'undicesima tappa di arrivo del Giro d'Italia, Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, ecco alcune informazioni di servizio. L'arrivo della Carovana rosa in città, proveniente da sud, è previsto intorno alle ore 16.50 del 15 maggio. Il percorso sarà il seguente: Statale 16, via Pola, viale Nettuno, via D'Annunzio, via Tosti. Questo anello sarà completamente interdetto al traffico veicolare a partire dalle ore 14 del 15 maggio. L'arrivo è posizionato sul lungomare Tosti, nei pressi dello Stadio del Mare.

Le zone interessate da questa giornata di festa sono le seguenti:

Asterope: Quartier Tappa e sala stampa (presso la scuola secondaria Masci di via Monte Amaro)

Stazione: Giroland e villaggio commerciale Open Village

Arrivo: al Foro

Per quanto riguarda le chiusure nel dettaglio, è pubblicata sul sito del Comune l'ordinanza integrale, ma in linea di massima si può dire che:

Per la zona dell'Asterope: divieto di sosta su via Monte Amaro, da via Treste a piazza Sant'Alfonso, via Treste, via Monte Corno da via Treste a Largo Orio Vergani dalle 20 del 14 maggio alle 22 del 15 maggio. Le strade restano aperte.

Per la zona della stazione/sirena: Piazza Benedetto Croce, via Bologna, via Alento, via Bolzano, via Fiume. divieto di sosta e di transito dalle 19 del 14 maggio alle 23.30 del 15 maggio.

Per la zona di arrivo:

- Via Tosti, viale d'Annunzio, via Bafile, via dei Marrucini, via dei Frentani: divieto di sosta dalle 19 del 14 maggio alle 23 del 15 maggio

- Via Tosti da via T. Marino al confine con Ortona: divieto di transito dalle 22 del 14 maggio alle 22 del 15 maggio

- Via Tosti da via dei Piceni a via T. Marino, via dei Frentani, via dei Marrucini, via Bafile: divieto di transito dalle 5 alle 22 del 15 maggio

Non sono ammesse deroghe rispetto alle varie chiusure previste.

Per le lunghe percorrenze è consigliabile l'utilizzo dell'autostrada A14

Per chi è diretto verso Pescara, è percorribile la tangenziale di Pescara fino alla zona dello Stadio, poi il traffico verrà riversato sulla statale 16 all'altezza del bivio per Chieti

Per chi è diretto verso sud, è percorribile la Statale 16 fino al bivio per Chieti e poi utilizzabile la Tangenziale di Pescara dallo Stadio fino alla zona Foro.

I mezzi della tua spa dalle 17 del 14.05.2024 alle 10 del 15.05.2024 provenendo da Pescara, devieranno su via Pola per andare sulla Statale16 e fare capolinea a piazza Angeli Custodi, mentre dalle 10 alle 23 del 15.05.2024 provenendo da Pescara devieranno da via delle Napee sulla Statale 16 per rientrare da via della Rinascita e tornare a Pescara dal viale Alcione.