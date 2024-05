Pallanuoto: un bel Pescara non basta, i Muri Antichi vincono 15-10

Non basta un'ottima prova del Pescara N e PN, che esce sconfitto con il punteggio di 15-10 dalla vasca dei Muri Antichi, in gara-1 della semifinale play-off del campionato di Serie B. A Catania i biancazzurri se la giocano alla pari fino alla fine del terzo tempo, quando complice qualche disattenzione gli etnei si portano sul più 3. Fino a quel momento però il Delfino aveva offerto una gran prova, sicuramente la migliore di quest'ultimo periodo, mettendo più volte la testa avanti e rispondendo colpo su colpo ai padroni di casa. Adesso bisogna resettare e pensare subito a gara-2, mercoledì a Le Naiadi: il Pescara può solo vincere per trascinare la serie alla “bella”. Ma se la squadra è quella vista in vasca oggi, tutto può ancora succedere.

Due gol di Riolo aprono la sfida, poi il Pescara la ribalta con De Luca, Cunko e Russo prima del 3-3 di Riolo. Al rientro in vasca reti di Bartocci, Forzese, Reina, Forzese, quindi Cerasoli, Micheletti e Giordano. Dopo la pausa lunga gol di Lanto e Muscuso a cui risponde Cunko con due reti. Poi i Muri allungano grazie a due doppiette di Forzese e Muscusu. Nell'ultimo parziale la chiudono gli etnei con le marcature di Reina, Trimarchi e Forzese. In mezzo quella di Bartocci.

“Abbiamo giocato una grande partita”, commenta al termine mister Paolo Malara. “Siamo andati avanti punto a punto contro un avversario di valore, in casa sua. Peccato perché c'è stato un piccolo passaggio a vuoto alla fine del terzo tempo dove loro sono riusciti a prendere il vantaggio”. E ancora: “I ragazzi sono arrabbiati e questo mi fa piacere. Mercoledì dobbiamo mettere questa rabbia in vasca, con le nostre qualità. La serie non è chiusa, possiamo dire la nostra”.

Tabellino

PARZIALI: 3-3, 3-4, 6-2, 3-1

MURI ANTICHI: Nicolosi, Marano, Trimarchi (1), Vecchiarini, Riolo (3), Lanto (1), Forzese (5), Reina (2), Foti, Belfiore, Muscuso (3), Basile, Vittoria, Emmi. All. Scebba

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis, Fredducci, De Luca (1), Cunko (3), Castagna, Giordano (1), Russo (1), Micheletti (1), Bartocci (2), Cerasoli (1), D'Incecco, Brandoni. All. Malara