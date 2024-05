Pescara Pallanuoto, vincere gara 2 contro i Muri Antichi per allungare la serie

Primo momento chiave per la stagione del Pescara Nuoto e Pallanuoto, che oggi pomeriggio alle 14.30 affronta a Le Naiadi i Muri Antichi in gara-2 della semifinale play-off del campionato di Serie B. I biancazzurri hanno un solo risultato a disposizione: devono vincere per riequilibrare il punto conquistato dai catanesi tre giorni fa nella loro vasca, per poi andare a giocarsi la bella in Sicilia questo sabato. L'arma in più arriva proprio dal rientro a Le Naiadi, di fatto per la prima apparizione stagionale dopo una stagione in cui il Delfino ha giocato le gare casalinghe sempre ad Avezzano.

La spinta del pubblico può essere il vero valore aggiunto di questo finale di stagione, a patto che i ragazzi in vasca ripetano la prestazione vista a Catania, eliminando quei pochi ma decisivi passaggi a vuoto che hanno compromesso il risultato all'interno di una partita sostanzialmente equilibrata. Tutti a disposizione per mister Paolo Malara, che dopo l'allenamento di ieri sera ha diramato la lista dei convocati.

Nel frattempo, in vista della sfida, ha parlato il vice allenatore Lorenzo Cacciagrano: “Siamo convinti di avere le carte in regola per arrivare a gara-3” spiega il tecnico. “Sappiamo che abbiamo un solo risultato a disposizione, ma se ripetiamo la prestazione di sabato e con l'aiuto del nostro pubblico, possiamo farcela. Finalmente giochiamo a Le Naiadi, la nostra casa, e questo può essere un fattore. In vasca vanno evitate alcune disattenzioni viste sabato: bisogna rimanere concentrati per tutti e quattro i tempi”.

Poi sull'avversario: “I Muri Antichi hanno dimostrato la loro bontà. Sono una squadra con tante soluzioni, come dimostrano i molti cambi fatti durante la sfida. Ma se riusciamo ad arrivare alla bella, tutto può accadere”. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pescara Nuoto e Pallanuoto.