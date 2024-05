Il Pescara Pallanuoto c'è: batte i Muri Antichi ai rigori e va a gara-3

Il Pescara N e PN supera 16-15 ai rigori i Muri Antichi e porta la semifinale play-off di Serie B a gara-3. Non poteva esserci ritorno migliore a Le Naiadi per i biancazzurri, che battono la formazione catanese e conquistano la bella, in programma sabato in Sicilia. Una sfida giocata per larghi tratti punto a punto, fino a metà del quarto tempo, dove il Delfino è arrivato sul più 3. Ma nel momento chiave il Pescara non ha saputo gestire, e così nel giro di 90 secondi i Muri Antichi sono tornati in parità. Quindi l'epilogo ai rigori: un super Prosperi chiude la porta a Basile sul tiro che avrebbe potuto mandare i Muri in finale. Sul lato opposto De Vincentiis riscatta l'errore sulla prima conclusione e consegna ai suoi gara-3.

Subito gol di De Vincentiis, Forzese, Basile, Russo, De Vincentiis, Trimarchi e ancora Russo. Poi Cunko, Muscusu, Belfiore, Forzese, Fredducci e Cunko. Dopo l'intervallo reti di Cunko, Basile, Trimarchi, Bartocci e Russo. Quindi Cunko e la rimonta ospite portata da Muscusu, Emmi e Riolo. Sequenza dei rigori: De Vincentiis parato, Muscusu gol, Riolo gol, De Luca gol, Forzese gol, Fredducci gol, Trimarchi gol, Bartocci gol, Basile parato, Giordano gol, Muscusu fuori, De Vincentiis gol.

“Abbiamo giocato ad altissimo livello, anche sull'11-8 avremmo dovuto chiudere la partita” dice mister Malara a fine gara. “I ragazzi hanno dimostrato carattere e qualità anche durante i rigori, quando simo andati sotto”. Poi ancora: “Ci sono tante cose positive, così come qualcosa da rivedere. Abbiamo difeso molto bene sull'uomo in meno. Ora dobbiamo rimanere sereni e andare a Catania per giocare come sappiamo. Siamo pronti fisicamente e spero anche mentalmente per affrontare una gara delicata, sempre con la voglia di divertirci”.

Tabellino

PARZIALI: 4-3, 3-3, 3-2, 1-3. Rigori 5-4

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (3), Fredducci (2), De Luca (1), Cunko (4), Castagna D., Giordano (1), Russo (3), Micheletti, Bartocci (2), Cerasoli, D'Incecco, Brandoni, Castagna M.. All. Malara

MURI ANTICHI: Nicolosi, Marano, Trimarchi (3), Vecchiarini, Riolo (2), Lanto, Forzese (3), Reina, Foti, Belfiore (1), Muscusu (3), Basile (2), Vittoria, Emmi (1). All. Scebba