Il Pescara Pallanuoto ci mette l'anima ma non basta: i Muri Antichi vincono 11-8 e vanno in finale

Un'altra grande prestazione, l'ennesima di questi play-off, non basta al Pescara Nuoto e Pallanuoto, che esce sconfitto 11-8 dalla vasca dei Muri Antichi e dice addio al sogno promozione. Anche gara-3 di questa semifinale è andata via sul filo dell'equilibrio, con i catanesi bravi a costruire il vantaggio nel secondo parziale, portato fino alla linea del traguardo. Una sfida che si è giocata anche sui nervi e dove i biancazzurri hanno pagato dazio, come dimostrano le 19 espulsioni finali contro le 9 dei siciliani. La stagione finisce qui, proprio nel momento in cui il Delfino ha fatto vedere le cose migliori, grazie anche al ritorno alle Naiadi, elemento da non sottovalutare. Adesso arriva il momento dei bilanci, poi si penserà al futuro.

Nel primo parziale si va avanti punto a punto. Segnano Riolo, Russo, Muscuso, Cunko, Forzese, Fredducci, Reina e Russo. Break dei locali nel secondo parziale grazie a Riolo, Forzese, Muscuso e Trimarchi, a cui replica il solo De Vincentiis. Dopo l'intervallo lungo il Pescara prova a ricucire con Micheletti e Giordano, ma Trimarchi e Foti mantengono il divario. L'ultimo ad arrendersi è Micheletti, che riporta i suoi sul meno a metà quarto tempo, ma Muscuso segna il gol del definitivo 11-8.

“Abbiamo perso, usciamo da questi play-off, ma abbiamo la consapevolezza di essere una squadra”, dice mister Paolo Malara. “Sono riusciti ad innervosirci e siamo caduti nelle provocazioni” prosegue. “Le 19 espulsioni prese, contro le 9 comminate ai danni dei Muri Antichi la dicono lunga”. Poi conclude: “Ora ci lecchiamo le ferite, da domani si guarderà avanti”.

Tabellino

PARZIALI: 4-4, 4-1, 2-2

MURI ANTICHI: Nicolosi, Marano, Trimarchi (2), Foti (1), Riolo (2), Lanto, Forzese (2), Reina (1), Cassone, Belfiore, Muscuso (3), Basile, Vittoria, Emmi. All. Scebba

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (1), Fredducci (1), De Luca, Cunko (1), Castagna, Giordano (1), Russo (2), Micheletti (2), Bartocci, Cerasoli, D'Incecco, Brandoni. All. Malara