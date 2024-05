Folgore Delfino Curi, Martella e Andreassi restano in biancazzurro

La Folgore Delfino Curi Pescara prosegue la programmazione per la prossima stagione. E, dopo aver annunciato il primo colpo di mercato per il campionato di Eccellenza 2024-25, ossia l’attaccante Francesco Ranieri, arrivano due importanti conferme. Indosseranno la casacca biancazzurra anche nella prossima stagione sportiva Alessandro Martella e Davide Andreassi.

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un duttile giocatore, classe 2000, che può ricoprire indifferentemente sia il ruolo di terzino destro che di mezzala destra, e che inizierà la sua terza stagione al San Marco. «Qui alla Folgore Delfino Curi si sta bene e, oltre a essere una società importante – sono le prime parole di Martella che accompagnano l’ufficialità della sua conferma – è anche una famiglia. Queste sono tutte caratteristiche che portano un ragazzo a restare con grande piacere».

Andreassi è invece un giovanissimo centrocampista classe 2005 che ha messo in mostra le sue qualità già durante il campionato appena concluso, e che si è quindi guadagnato la conferma in biancazzurro a suon di buone prestazioni. «Mi trovo benissimo con il gruppo, la società, lo staff e con una società che definirei fantastica – spiega Davide Andreassi – e poi accanto a ciò quello che ho apprezzato tanto, e che qui c’è un progetto».

E proprio in tema di ambizioni in vista del 2024-25, dopo lo storico terzo posto appena ottenuto in Eccellenza alle spalle delle corazzate Teramo e Giulianova, sia Martella che Andreassi non hanno alcun dubbio, e dichiarano all’unisono: «L’obiettivo per la prossima stagione è sicuramente quello di provare a fare ancora meglio rispetto a quella appena conclusa, sia a livello personale che di squadra, perché entrambe le cose vanno di pari passo».