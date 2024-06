Basket: Penne campione regionale Under 13, i complimenti di Sonia Marini

Certe emozioni, è inutile negarlo, non si scorderanno mai. E, quando si vince un campionato regionale e si hanno tra i 12 e i 13 anni, quello che si prova rimarrà impresso nella mente per tutta la vita. I nostri ragazzi dell’Under 13 hanno portato a casa il titolo regionale, battendo in finale la Yale Pescara, al termine di un doppio confronto che ci ha visto trionfare, sia nella gara di andata che in quella di ritorno.

All’andata è finita 74 a 44 per la Basket Penne, e nella gara di ritorno, i nostri ragazzi sono andati a vincere sul campo avversario con il punteggio di 51 a 52: campioni regionali. Questi ragazzi lavorano ogni giorno con l’obiettivo di crescere e migliorarsi, indipendentemente dalla sfida che si trovano ad affrontare, ma quando c’è da giocare una finale, si scende in campo per provare a vincere. E così, questa volta, è andata bene, anzi, benissimo.

Un successo arrivato al termine di un girone di “regular season” ai limiti della perfezione: 30 punti ottenuti, frutto di 12 vittorie in 12 partite, chiudendo al primo posto con la miglior difesa ed il miglior attacco. La coesione e l’unità d’intenti di questo gruppo, che ha cominciato a porre le sue fondamenta tre anni e mezzo fa, ha portato a costruire qualcosa di indimenticabile. Come difficile da dimenticare sarà l’abbraccio e l’applauso che i nostri giovani hanno ricevuto sabato al palasport di Penne quando sono stati meritatamente applauditi dai quasi 200 presenti.

Complimenti al coach Giacomo Di Flavio e a tutti ragazzi. Un anno sportivo straordinario, dopo i riconoscimenti del CONI della Palma di Bronzo alla Basket Penne del Presidente Brindisi Arturo e la Stella di Bronzo al merito tecnico al coach Guglielmo Di Paolo, arriva questo ultimo meritato successo. Ma ora la squadra non si ferma e parteciperà al prestigioso trofeo Ministars di Roseto degli Abruzzi e poi al Camp.

Sull'argomento si registra l'intervento di Sonia Marini (Penne Ribelle), che afferma: "In qualità di consigliera comunale, e soprattutto di ex sportiva agonistica con la Polisportiva Penne non posso che essere orgogliosa dei risultati raggiunti dalla Basket Penne… Mi complimento quindi con il coach Giacomo Di Flavio, con tutto lo staff che segue i ragazzi e soprattutto con loro: i nostri giovani atleti under 13! Tutti i cittadini pennesi sono fieri di questa realtà sportiva, non solo per i risultati raggiunti, ma perché fa crescere in maniera sana i ragazzi, tenendoli lontani da situazioni pericolose, e nel rispetto dei valori più alti e nobili: la lealtà, la collaborazione, l’integrazione. Anche il Comune di Penne deve sostenere il più possibile le società sportive, proprio per questi motivi… la città, e soprattutto i giovani, hanno bisogno di realtà come la Basket Penne, per guardare al futuro con sempre maggiore entusiasmo e positività. Onore alla Basket Penne!".