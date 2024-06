Pedale Rosa e Femm, partnership per la promozione del ciclismo femminile

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, Pedale Rosa, associazione di primo piano nella promozione del ciclismo femminile nata su iniziativa e dall’intuizione dell’abruzzese Valeria Zappacosta, ha annunciata una partnership innovativa e stimolante con FEMM spa, azienda leader nel settore della produzione di accessori per il packaging in plastica e metallo, riconosciuta per il suo successo globale.

Questa collaborazione vedrà FEMM supportare direttamente le attività e gli sforzi di sviluppo promossi da Pedale Rosa mediante una generosa donazione. L’obiettivo è quello di rafforzare e valorizzare il ciclismo femminile, promuovere eventi dedicati e fornire sostegno concreto alla community di atlete appassionate e in crescita.

La donazione da parte di FEMM rappresenta non solo un gesto di fiducia e impegno nei confronti del movimento sportivo femminile ma sottolinea anche l’importanza della responsabilità sociale aziendale, specialmente in un settore, quello sportivo, che continua a lottare per una maggiore inclusione e parità di genere.

La presidente di Pedale Rosa, Valeria Zappacosta, ha commentato con entusiasmo questa nuova collaborazione: “Siamo profondamente grati a FEMM spa per questa straordinaria opportunità. Il loro supporto arriva in un momento cruciale e sarà fondamentale per ampliare il nostro impegno verso lo sviluppo del ciclismo femminile. Consideriamo questa partnership una pietra miliare nel nostro percorso di crescita e sviluppo, nonché un esempio lampante di come le aziende possano fare la differenza nella promozione dello sport e della parità di genere”.