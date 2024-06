Rally Albania, traguardo con ottimi risultati per gli abruzzesi

Hanno portato a compimento con ottimi risultati sportivi, tra mille difficoltà, il Rally Albania, gli abruzzesi Silvio Totani, reduce dalla Dakar 2024, Andrea Cosentino, Antonio Polidoro, Pluvio De Rubeaux e Giorgio Pizzone.

La classifica finale della 20esima edizione della massacrante gara motociclistica in fuoristrada vede Andrea Cosentino su ktm 4° assoluto e 1° nella classe M.5, Antonio Polidoro su Ducati 1° nella classe M.4, Silvio Totani su Husqvarna alla grande, nei primi 20 dell'assoluta. Ha concluso il rally anche Pluvio De Rubeaux su ktm e Giorgio Pizzone su ktm entro i 50 dell'assoluta.

Peccato per Antonio Patrizio su ktm che ieri ha dovuto rinunciare alla tappa per un infortunio alla mano, per evitare un maldestro ciclista.

Sempre utile e preziosa la presenza del dottor Fabrizio Di Vincenzo, medico di gara in moto e dello staff di assistenza composto da Galileo Pavone, Corrado De Luca, Silvano Giuliani e Gianluca Di Giovanni.