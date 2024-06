Mtb: Casella si ripete alla GF Maiella e Morrone

Edizione di altissimo livello qualitativo per la sesta GF Maiella e Morrone, disputata a Sant’Eufemia a Maiella, dove sono affluiti molti big del movimento nazionale e non solo. La prova, tappa della Race Mtb Cup Centro Italia come anche dell’Abruzzo Mtb Cup ha portato nel piccolo centro pescarese oltre un centinaio di specialisti e la lotta per la vittoria è stata molto accesa, lungo i suoi 41 km per un dislivello di 1.650 metri.

Mattia Toccafondi puntava alla seconda vittoria consecutiva dopo quella di domenica alla GF delle Sorgenti in Umbria, ma il biker della DMT Racing by Marconi ha trovato una strenua resistenza in Franco Casellla, il portacolori della Dama Pasolini Bikepro che conosceva bene il tracciato dove aveva vinto nel 2022 e che è così approdato al successo in 2h07’48” con 1’35” sul rivale. Per la squadra è questo il terzo successo consecutivo sui sentieri di Sant’Eufemia. Terza posizione a 3’48” per l’ex campione d’Europa, il russo Aleksen Medvedev, sempre della DMT come anche il quarto, Peter Menghetti giunto a 6’15”. Quinto Giovanni Pensiero (HGV Cicli Conte) a 11’06”.

Nella prova femminile la migliore è stata Eleonora D’Angelo (Asd Briganti d’Abruzzo) in 3h19’02”. Va così in archivio un’altra edizione della Granfondo curata con perizia dalla Functional Fit, grazie anche al sostegno del Comitato Regionale Abruzzese della Fci, al Comune di Eufemia e ai tanti volontari impegnati nella difficile giornata di gara. Perfetta anche la gestione di un grave incidente occorso a un partecipante in montagna, soccorso in tempi rapidi e portato al più vicino ospedale e al quale vanno gli auguri di tutti i partecipanti e organizzatori. Appuntamento al prossimo anno.