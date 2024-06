Montesilvano Futsal Cup 2024: "Negli Usa il calcio a 5 non ha un campionato come in Europa"

Tra le squadre iscritte della Montesilvano Futsal Cup 2024, torneo giovanile dall'alto valore internazionale che si sta svolgendo in questi giorni in città c'è anche il Rose City, formazione proveniente dagli Stati Uniti d'America. Tra il suo staff c'è Nicholas Silvestri, italoamericano. Ricopre il ruolo di direttore tecnico e ha evidenti origini italiane. "Sono nato in Umbria - racconta Silvestri - per quanto riguarda il futsal negli Stati Uniti d'America siamo molto forti a livello giovanile, ma non esistono le prime squadre. Abbiamo, però, la nazionale maggiore che nel 2021 è tornata a disputare un mondiale. Da qualche anno in quella selezione gioca Diego Moretti. Ha il doppio passaporto perché sua mamma è di New York, quando qualche anno fa ho scoperto questa cosa ho fatto in modo di metterlo in contatto con la federazione USA e farlo diventare un giocatore della nostra nazionale".

Diego Moretti, classe '82, è un esperto giocatore avendo avuto una carriera di tutto rispetto vissuta tra le serie A1, A2 e B Italiana. Nell'ultima stagione è stato nella rosa del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia giocando il campionato di serie A2 Élite. La Montesilvano Futsal Cup si gioca 22 al 28 giugno ed è il più famoso e internazionale torneo giovanile di calcio a 5 disputato in Italia, organizzato in collaborazione con Opes Italia. La manifestazione nata nel 2012 è diventata, nel corso degli anni, un’occasione unica per godere dell’eccellenza del futsal internazionale a livello giovanile. Quest’anno sono 78 le squadre iscritte che rappresenteranno ben 45 società partecipanti e 15 nazioni.