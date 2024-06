Corrilabruzzo UISP: la Notturna Pennese Ã¨ pronta a spiccare il volo

Penne, terra di appuntamenti di prestigio quando incontra lo sport. Per l'area vestina un appuntamento di indubbio richiamo è la Notturna Pennese che celebra oggi la 39esima edizione. Gli organizzatori dell'Amatori Podisti Pennesi si sono mobilitati al massimo per garantire l'ottima riuscita di questa edizione 2024 che annovera il campionato nazionale del personale sanitario e dà l'opportunità ai podisti provenienti da fuori Abruzzo di potersi iscrivere gratuitamente. Nutrito come sempre il clichè della manifestazione che avrà come cuore pulsante piazza San Francesco. A fare da apripista le gare per i bambini e per i ragazzi fino ai 15 anni con inizio alle 19 (25° Trofeo Giovanile di Penne) e premiazione per tutti i baby partecipanti.

Alle 21 il momento clou della partenza della gara competitiva di 10 chilometri corrispondenti a tre giri cittadini con passaggi in corso Alessandrini, piazza Luca da Penne, piazzetta XX Settembre, viale Ringa, via Caselli, circonvallazione Aldo Moro e piazza San Francesco. Per quanto concerne gli adulti, le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di categoria e i primi cinque gruppi più numerosi. I premi individuali non sono cumulabili.