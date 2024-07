Sara Martelli si distingue ai Campionati Italiani di Lifesaving

Sara Martelli, atleta abruzzese (è originaria di Fossacesia) della società Blusport, ha conquistato il terzo posto nella gara di trasporto manichino ai Campionati Italiani Assoluti di Lifesaving con un tempo di 34".84. Oltre a questo successo, la giovane ha ottenuto due quinti posti nelle gare di 50 metri trasporto manichino con pinne da acqua e trasporto manichino da acqua.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso il suo orgoglio per i risultati di Sara: “Sara Martelli è un esempio di dedizione e talento per tutta la nostra comunità. Il suo impegno e i suoi successi sono motivo di grande orgoglio per Fossacesia. A nome di tutta la città, le porgo i miei più sentiti complimenti e auguro che continui a raggiungere traguardi sempre più alti”.

Sara ha ringraziato i suoi allenatori e la squadra per il supporto, sottolineando l'importanza del duro lavoro e della dedizione. I suoi risultati continuano a ispirare i giovani atleti nel lifesaving.