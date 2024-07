Montesilvano, rimandata la Ciclopasseggiata Telethon

Continuano gli appuntamenti dell’Estate montesilvanese 2024. Tra gli eventi in programma durante questa settimana, il Comune di Montesilvano ha fatto sapere, tramite la propria pagina Facebook, che la Ciclopasseggiata Telethon prevista per la giornata di oggi (1° luglio) sul lungomare è stata rimandata per esigenze organizzative. A breve, aggiungono da palazzo di città, verrà comunicata la nuova data.

La Ciclopasseggiata Telethon è una manifestazione per la raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche. Sempre più questo avvenimento viene atteso come una vera festa d’autunno dai tanti ragazzi delle scuole, dai tanti giovani e meno giovani che insieme alle rispettive famiglie vogliono godere, in sella alle proprie biciclette, di una giornata di festa lungo le strade della campagna prenestina. Non solo festa ma anche solidarietà che ogni anno si manifesta nei confronti di chi soffre e lotta contro la malattia.