Calciomercato Folgore Delfino Curi: Blando Ã¨ biancazzurro

La Folgore Delfino Curi Pescara mette a segno un colpo di mercato per quanto riguarda la zona mediana del campo. Entra infatti a far parte del team guidato da mister Guglielmo Bonati il centrocampista Giovanni Blando. Campano di Ercolano, classe 2001, Blando giunge dal Sora, squadra di Serie D nella quale ha militato nella stagione 2023-24.

In carriera il duttile centrocampista, che può ricoprire mansioni offensive o, all’occorrenza, giocare anche come mediano, oltre a quella di Sora, vanta anche diverse altre esperienze sempre in quarta serie, tra le quali quelle con Notaresco e Matese. «Ho tanta stima di mister Bonati – Blando spiega così la sua scelta di approdare alla Folgore Delfino Curi – e qui a Pescara tra i nuovi compagni ho ritrovato anche diversi giocatori che già conoscevo».

Nessun dubbio, per il nuovo centrocampista biancazzurro, sia per quanto riguarda le ambizioni, che per ciò che concerne i sacrifici da fare per raggiungere gli obiettivi, così come la riconoscenza per questa nuova avventura: «Arrivare tra i professionisti credo sia il desiderio di ogni giocatore. Oltre a questo sogno, il mio obiettivo è quello di aiutare la mia famiglia, e il primo pensiero va a loro, far stare bene loro è prioritario rispetto a tutto. Alla Folgore Delfino Curi posso promettere tanto impegno e molta dedizione, lo devo allo staff, alla società e ai compagni, perché tutti insieme siamo come una famiglia».