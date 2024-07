Stagione calcistica 2024/2025, ecco le scadenze per le iscrizioni

La LND Abruzzo, in una nota, ricorda le prossime scadenze per le iscrizioni ai campionati dilettantistici per la stagione 2024/2025. Eccole qui di seguito:

15 luglio: Eccellenza maschile e Coppa Italia

19 luglio: Promozione e Coppa, Under 19 regionale, Calcio a 5 C1 e Coppa Italia

26 luglio: Prima e Seconda Categoria e Coppa Abruzzo, Eccellenza Femminile e Coppa Italia, Calcio a 5 C2 e Coppa Abruzzo, Under 17 regionale e Under 15 regionale maschile

“Dopo ciascuna di tali scadenze – si evidenzia – si riunirà il consiglio direttivo del Comitato Regionale Abruzzo per la valutazione delle domande di ripescaggio e saranno composti gli organici dei singoli campionati“.