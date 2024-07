Maurizio Zaramelli nuovo allenatore dell'Under17 dello Spoltore Calcio

Lo Spoltore Calcio ha comunicato che sarà Maurizio Zaramelli a guidare la formazione Under17 (Allievi Regionali) dello Spoltore Calcio nella stagione 2024/25. Il tecnico negli ultimi anni ha guidato con grandi risultati gli Esordienti del Pescara, e prima ancora i giovani della Caldora Angolana, Sambuceto e ancora prima la Flacco.

"Abbiamo scelto un allenatore di primissima fascia per dare continuità al nostro progetto, ma soprattutto per permettere ai ragazzi di proseguire il percorso di crescita intrapreso già da qualche stagione”. Le parole del presidente Sabatino Pompa che poi aggiunge: "La sua profonda conoscenza del calcio giovanile e la sua riconosciuta capacità di formare i giovani calciatori, portandoli a compiere il salto di qualità attraverso un percorso mirato e strutturato, sono elementi che arricchiranno ulteriormente il nostro vivaio".

L'arrivo di Zaramelli, si legge in una nota, “costituisce un significativo valore aggiunto per il settore giovanile del club, che beneficerà della vasta esperienza e delle grandi competenze nell’attività di crescita e sviluppo dei giovani calciatori che il tecnico ha dimostrato costantemente nel corso degli anni”. Queste le sue prime parole: "Sono contentissimo di entrare a far parte di una grande famiglia in cui peraltro ho giocato". Zaramelli infatti ha vestito la maglia dell'Atletico Spoltore negli anni '80, sfiorando più volte la vittoria del campionato. "So di avere un gruppo molto valido e spero di ripagare la fiducia del presidente Pompa, dei suoi soci e del direttore Spadafora. Il mio motto non è vincere sul campo ma insegnare ai ragazzi ad amare questo sport".