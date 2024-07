A Montesilvano il quarto torneo federale di Street basket Zito 3x3

Nel weekend torna a Montesilvano il torneo federale di Street basket Zito 3x3, presentato stamattina a Playa Cafè, sul lungomare, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell’assessore allo sport Alessandro Pompei, della presidente Barbara Di Febo e del dirigente Federco De Felicibus dell’Asd Virtus Basket, del presidente di All Star Campione d’Italia di Street Basket Francesco Santucci e del dirigente collaboratore Virtus Fabio Di Giandomenico.

L’evento, che si preannuncia del tutto originale, e' alla sua quarta edizione sempre nel ricordo di Marco Zitella, giovane montesilvanese innamorato del basket e della vita, scomparso prematuramente nel 2011. Tre giorni, dal 19 al 21 luglio alle ore 16.30, in cui il Teatro del Mare si trasformerà in un’arena da gioco e divertimento con basket, musica, playground, food, drink e tanto spettacolo.

Oltre 70 le squadre partecipanti tra under 14 e Senior, 12 delle quali arriveranno da fuori regione, tutte in gara per accedere alle finali nazionali. Non solo sport. Party e Dj set a cura di Ninety Studio. E sabato 20 luglio alle ore 22, ci sarà il concerto della tribute band di Jovanotti “Pensieri positivi”. Il tutto con la collaborazione dell’associazione Formula con Federico Schiazza nei panni dello speaker, delle prelibatezze della Pecora Pazza e dei cocktail di Kalopsia. Ingresso gratuito.