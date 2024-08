Simone Troiano Ã¨ il nuovo coordinatore dellâ€™attivitÃ  di base della Pescara Calcio

Simone Troiano, casalese Doc nato nelle file dell’APD Casalbordino dove ha iniziato il suo percorso con la storica vittoria del campionato Juniores provinciale, lascia la Renato Curi Angolana e approda nei professionisti come nuovo coordinatore dell’attività di base della Pescara Calcio.

«Inizia una nuova avventura per me e non posso che essere felice e orgoglioso di entrare a far parte di una squadra professionista», ha dichiarato Troiano.

Questo il sentito ringraziamento di Simone Troiano alla Renato Curi Angolana:

«Ciao Angolana, porterò dentro di me, per sempre, questa meravigliosa avventura! Dopo sei anni indimenticabili, è giunto il momento di salutarci. Non è facile lasciare questo gruppo di persone così speciali, amici con cui ho condiviso esperienze memorabili. Amici sì, perché di quello si tratta. Sarò eternamente grato per tutto quello mi avete dato.

La qualità umana e l’intensità dei rapporti può superare qualsiasi ostacolo e in questi sei anni più che le competenze io penso che il nostro vero segreto sia stato essere una FAMIGLIA.

E per questo voglio ringraziare il Direttore Bucci, che ha riposto in me sostegno incondizionato, sia sportivo che personale. Sarò per sempre un vostro tifoso, vi auguro il meglio e forza Angolana».