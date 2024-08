Cronoscalata Svolte di Popoli, quarto posto assoluto per il pilota di casa Ottaviani

Ottimo quarto posto assoluto, primo di categoria e primo delle sport car motorizzate moto per il pilota di casa Vincenzo Ottaviani, sull’Aprilia gb08 Thunder 1600.

Ecco le sue parole: “Sono molto soddisfatto! Direi appagato! Soprattutto perché tecnicamente al livello di mezzo guidato i primi tre non erano affatto raggiungibili facilmente. Diciamo che sono primo delle piccole cilindrate e dei motori moto, quarto assoluto della gara. Il mio miglior piazzamento di sempre alle svolte di popoli. Un weekend in crescendo senza problemi, visto che venivo da un anno che ero fermo e su queste vetture formula il correrci, oltre al feeling, equivale a un vero e proprio allenamento! Questo risultato, questa gestione mi porta ad essere fiducioso per il futuro e guardo tutto ciò con la consapevolezza di essere ripartito con il piede e nel modo giusto”.