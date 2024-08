Pro Vasto-Pescara, biancazzurri vincenti nel test amichevole all'Aragona

Termina sul punteggio di 3-0 a favore del Pescara l’allenamento congiunto con la Pro Vasto andato in scena alla vigilia di Ferragosto allo Stadio Aragona.

Davanti a circa 500 spettatori le due squadre si sono confrontate in campo nell’ambito dei rispettivi percorsi di avvicinamento all’avvio dei rispettivi campionati, la Serie C per i biancazzurri di mister Silvio Baldini e l’Eccellenza abruzzese per i biancorossi del presidente Raffaele Esposito affidati alla guida tecnica di Benedetto Mangiapane.

Una doppietta di Bentivegna nel corso della prima parte ed una realizzazione di Palumbo nel corso della seconda hanno segnato il match, di buona intensità sul piano dell’applicazione di entrambe le contendenti.

Il Pescara, reduce dal passo falso casalingo e dall’eliminazione di Coppa Italia nel derby con il Pineto, si è schierato con il 4-3-3 nel quale per Baldini Vergani è stato il terminale offensivo sostenuto da Cangiano a sinistra e Bentivegna a destra. In mezzo al campo il terzetto Dagasso-Squizzato-Franchini con Plizzari alle spalle del quartetto difensivo Pierozzi-Giannini-Brosco-Moruzzi. Dall’altra parte modulo pressoché simile per Mangiapane con Gianmarco Palermo tra i pali, pacchetto arretrato con Colina-Cusanno-capitan Valerio-Garilli, Tafili con Falco e Socciarelli in mediana e Montano e Montanari con Ramirez nel reparto offensivo.

Girandola di cambi nel corso della ripresa ed in difesa, per il Pescara, spazio al giovane sansalvese Angelo Preta, classe 2005, cresciuto nella Virtus Vasto e poi passato all’Hellas Verona, ora nel gruppo biancazzurro.

Spunti e annotazioni interessanti, alla fine, non sono mancati per tutte e due le squadre e soprattutto per i direttori sportivi Pasquale Foggia (Pescara) e Antonio Palermo (Pro Vasto): l’intento è andare avanti con determinazione e impegno, confidando anche in ulteriori operazioni di mercato per migliorare la qualità dei due organici.