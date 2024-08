Paolo Baiardini è il nuovo allenatore del Pescara Pallanuoto

È Paolo Baiardini il nuovo allenatore del Pescara Nuoto e Pallanuoto. Dopo una lunga trattativa, adesso l'accordo è ufficiale. Il 42enne tecnico romano, reduce dai Giochi Olimpici di Parigi con il Settebello, sposa l'ambizioso progetto della Società biancazzurra. Nelle ultime settimane la presidentessa Stefania Scolta e il direttore sportivo Giampiero Lattanzio hanno lavorato senza sosta per convicere l'allenatore, avendo individuato in lui il profilo giusto per riportare i biancazzurri nella pallanuoto che conta.

Del resto mister Baiardini è reduce dall'ottima esperienza sulla panchina del WP Bari, dove ha trascorso tre anni. Nell'ultima stagione, con la sua squadra ha chiuso in vetta il girone, perdendo solo a gara-3 la finale play-off per salire in A2. Dal Mondiale di Budapest del 2022, concluso con la medaglia d'argento, fa parte dello staff del Settebello in qualità di videoanalista, lavorando insieme a Sandro Campagna, Amedeo Pomilio e Goran Volarevic. In precedenza il suo percorso ha toccato la panchina dell'Arechi in A2, ma anche quelle del Circolo Canottieri Lazio e del Taranto.

Proprio a Taranto ha conosciuto la moglie, Alessandra Suma, psicologa dello sport e che da un paio d'anni collabora con lui. Ci sarà anche lei nel suo staff pescarese, per lavorare sulla testa degli atleti, con attività in vasca e fuori improntate allo sviluppo della forza mentale dei ragazzi e al superamento di paure e debolezze.

“Sono molto contento di essere arrivato a Pescara, un piazza che non ha bisogno di presentazioni e che merita di tornare nella giusta dimensione”, dice mister Baiardini nel giorno della firma. “Lavorerò non solo con la prima squadra, ma anche con i ragazzi delle giovanili e con gli allenatori che li seguono. La mia sarà un'attività di direzione tecnica, che andrà a coinvolgere tutti gli allenatori delle varie categorie, per mettere in piedi una struttura che parta dal basso e arrivi in vetta. Vogliamo creare le basi non solo per tornare in A2, ma anche per poterci restare stabilmente con le nostre forze”. Quindi conclude: “Ho parlato con la Società e siamo d'accordo nel tentare fin da subito il salto di categoria. Poi vedremo cosa dirà la vasca”.

Dello stesso avviso la presidentessa Stefania Scolta: “Abbiamo lavorato tanto per portare mister Baiardini con noi e siamo felici di esserci riusciti. Non ci siamo mai nascosti: vogliamo tornare in A2 e siamo convinti di aver scelto la persona giusta per guidare la squadra in questo percorso”.