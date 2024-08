Campionati estivi nuoto: 13 medaglie per lâ€™Abruzzo

Sono tredici le medaglie conquistate dagli atleti abruzzesi ai campionati italiani di categoria estivi di nuoto che si sono svolti allo Stadio del Nuoto di Roma: tra gli Juniores ben sei sono state conquistate dalla montesilvanese Valentina Procaccini (2008, CC Aniene) - due ori, un argento e tre bronzi -; tra i Seniores Claudia Di Passio (2005, CC Aniene) si è laureata campionessa d'Italia nei 400 misti, mentre Lorenzo Salvati (2008, Dimensione Nuoto L'Aquila) ha conquistato l'oro nei 200 farfalla nella categoria Ragazzi.



Alla prima sessione dei campionati, dedicata ai Cadetti e Juniores, hanno preso parte 1.114 atleti (583 maschi e 531 femmine) in rappresentanza di 258 società; alla seconda, dedicata alle categorie Ragazzi e Seniores, hanno partecipato 950 atleti (550 maschi e 400 femmine) in rappresentanza di 269 società.

Brilla ancora la Procaccini, confermandosi per il terzo anno di fila, con un bottino di tre medaglie nelle specialità individuali e tre nelle staffette: oro nelle staffette 4x100 sl e 4x100 misti, in quest'ultima con record italiano Juniores; argento negli 800 sl con 8'42''86 e nella staffetta 4x200 sl; bronzo nei 400 sl con 4'17''06 e nei 1500 sl con 16'55''77.

L'atleta ha ottenuto dei miglioramenti significativi sulle lunghe distanze, con 13 secondi sia sugli 800 che sui 1500 stile libero. Il tempo ottenuto negli 800 sl è nella top ten assoluta italiana.

Oltre al titolo italiano nei 400 misti con 4'40''94 la Di Passio ha conquistato anche l'argento nei 200 farfalla con 2'11''94. Per Salvati, altro campione d'Italia, il 2'02''11 dei 200 farfalla vale l'oro: l'aquilano si sta allenando da un paio di mesi all'Aniene, sotto la guida del tecnico Gianluca Belfiore, che allena anche la Procaccini.

Tra gli Juniores hanno peso anche le due medaglie di bronzo di Lorenzo Fuschini (2007, Imolanuoto) che si conferma ai vertici nei 50 e 100 rana, con, rispettivamente 28''67 e 1'02''69. Nella categoria Ragazzi seconda piazza a medaglia d'argento nei 1500 sl per Roberto Di Ruscio (2008, Team Centro Italia) con 15'54''03. Tra i Cadetti oro nella staffetta 4x100 sl per Daniel D'Agostino (2007, CC Aniene). Tra gli altri atleti abruzzesi impegnati nei campionati estivi sono da ricordare anche due quarti posti ottenuti tra gli Juniores da Mirko Chiaversoli (2006, Team Centro Italia) nella finale dei 100 sl con 49''91 e da Giorgia Fabiani (2008, Cc Aniene) nella finale dei 50 rana con 32''75.

