Majella Ultra Trail e Trail della Majella, domenica 8 settembre gli appuntamenti

Grazie all’organizzazione materiale del Marathon Club Manoppello Sogeda, con il patrocinio del Comune di Manoppello e del Parco Nazionale della Majella, con la collaborazione dei Comuni di Lettomanoppello e di Serramonacesca, le gare endurance Majella Ultra Trail e il Trail della Majella “sui sentieri di Celestino V” chiamano a raccolta domenica 8 settembre i migliori atleti di questa specialità.

La Majella Ultra Trail è valida come prova del 13° Gran Prix IUTA 2024 di Ultra trail, come prova del Campionato Italiano IUTA di combinata individuale di ultramaratona ed è infine valida per il circuito Ultra Abruzzo UISP. Il percorso ad anello di circa 46 chilometri prevede 2.500 metri di dislivello positivo. Il tempo massimo è di 10 ore con barriera oraria a Fonte Tettone al chilometro 16,3 (circa 4 ore).

Il programma orario prevede il ritrovo nel piazzale antistante la Basilica del Volto Santo di Manoppello alle 5:00, la punzonatura fino alle 6:25 e la partenza gara alle 6:30 con epilogo fissato attorno alle 18:30.

Per quanto riguarda il Trail della Majella, il ritrovo è sempre al piazzale della Basilica del Volto Santo di Manoppello, ma alle 7:00. La partenza è prevista alle ore 8:30. Il percorso è di circa 15 chilometri e presenta un dislivello positivo di 800 metri.