La Trisi annuncia le giornate di open day: ecco quando ci saranno

La Trisi, società sportiva dilettantistica, organismo pubblico dell’Azienda speciale del Comune di Montesilvano, ha annunciato in conferenza stampa le giornate di open day già in corso per il mese di settembre e tutta l’attività corsistica e le discipline con relativi maestri e insegnanti federali previsti per l’anno 2024/2025.

L’impianto sportivo Trisi è una struttura altamente inclusiva, interamente accessibile sia strutturalmente e sia dal punto di vista dell’offerta sportiva: saranno infatti previste attività e corsi per diversamente abili, per la terza età e per le categorie svantaggiate, dopo il successo del Progetto Muoversi nella primavera di quest’anno in collaborazione con le scuole di Montesilvano. Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

“La sdd Trisi sposa appieno la Mission della nostra Azienda Speciale per i Servizi Sociali e siamo orgogliosi di poter affermare che oggi, dopo lavori di ristrutturazione effettuati negli scorsi anni, il complesso sportivo è pronto ad assicurare a tutti la possibilità di fare Sport. Abbiamo in cantiere altri progetti che renderanno la struttura una vera e propria oasi dello sport e dell’intrattenimento, con l’ambito progetto di renderlo al più presto un vero e proprio centro federale”.

Allo stesso modo, l’assessore Sandias si dice “felice di poter vivere oggi, con tutta l’amministrazione, un vero traguardo verso l’inclusione e lo sport per tutti. Struttura di eccellenza del nostro territorio, Trisi si presenta nella sua compagine strutturale perfettamente idonea ad accogliere anche le persone con disabilità, dal momento che non presenta nessun tipo di barriera architettonica. Lo sport è importante non solo dal punto di vista fisico, ma anche per la socializzazione: a maggior ragione, assicurare la pratica sportiva a chi vive la disabilità è doppiamente importante”. E l’assessore allo sport Alessandro Pompei aggiunge:

“Un ringraziamento alla società sportiva Trisi perché oggi propone un’offerta sportiva unica e complementare, non competitiva, a quella di altre realtà sportive del territorio. Un’offerta totalmente inclusiva e accessibile a diverse fasce. Grazie all’Azienda Speciale che da anni svolge un immenso lavoro. Continueremo a programmare e lavorare per far sì che il centro diventi la punta di diamante dell’offerta sportiva sul territorio, ampliando anche il ventaglio delle discipline proposte”.

La presidente dell’Azienda Speciale, Sandra Santavenere, dice:

“Oggi voglio soffermarmi sulla importante finalità del centro Trisi, relativa alla reale e concreta possibilità di erogare servizi alle persone con difficoltà e ringraziare l’amministrazione che ci è sempre accanto. Grazie alla presenza di istruttori federali scelti accuratamente, vinceremo tutte le sfide e metteremo in campo inclusione, aggregazione. Un luogo dove “Lo sport per tutti” non sia solo uno slogan, ma un punto di riferimento e confronto per tutta la città”.

L’amministratore Eros Donatelli conclude:

“La Mission della società sportiva Trisi è coincidente alla gestione pubblica dell’Azienda per i Servizi sociali. L’intento è ampliare l’offerta a utenti che partono dai 4 anni e verso tutte le categorie sociali. Sono previste agevolazioni e scontistiche per categorie svantaggiate e nuclei familiari. A presentare nel dettaglio, le giornate e le discipline, il direttore dell’sdd Trisi, Francesco Brescia. Gli Open day consistono in lezioni di gruppo omaggio e si terranno fino al 30 settembre. Riguardano le seguenti discipline:

Il 6 e 7 settembre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, si sono già svolte lezioni aperte di TENNIS per adulti e bambini con il maestro coordinatore Alessandro Congeduti, maestro nazionale tennis Fitp – Alta specializzazione weel chair (tennis in carrozzella), blind tennis (tennis per non vedenti) e fiduciario Abruzzo Tennis Paralimpico. Nei giorni 10, 12, 17 e 19 settembre dalle ore 16 alle ore 18, lezioni aperte di Basket/Minibasket con gli istruttori Marco Cocchini e Alessandro Ramundi

Il 7 settembre dalle ore 10 alle ore 12 Kickboxing/MMA con l’istruttrice la campionessa italiana 2021 Kickboxing, Sonia Fracassi. Nei giorni 10 e 12 settembre dalle ore 14 alle ore 15 lezione prova adulti, mentre dalle ore 16 alle ore 17, lezione prova Young (under 14).

Il 20 settembre dalle ore 17.30 alle ore 19, open day di Calcio a 5 con l’allenatore coordinatore Marco Pizzoli della Nazionale italiana Calcio a 5 Ipovedenti. Nei giorni 14 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, e il 15 settembre dalle ore 10 alle ore 12, open day di Karate con i maestri Davide Costantini e Martina De Falco.

Dal mese di ottobre saranno attivati anche corsi di Padel, Workout, Yoga e Pilates e sarà allestito uno Studio Personal Trainer nei locali del Centro. Il 13, 14 e 15 settembre la sdd Trisi sarà presente anche al Pescara Comix&Games, nell’area esterna al Pala Dean Martin, per dimostrazioni pratiche di attività sportiva, informazioni e iscrizioni. In un contesto Cosplay, a tutti i visitatori degli spazi, saranno regalati gadgets messi a disposizione dagli sponsor. Per prenotazioni e informazioni 085/4481520 - 328/1054596 - ssd@centrosportivotrisi.it.