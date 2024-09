Il campione di pallacanestro Fontecchio si allena in una palestra di Pescara [FOTO]

Simone Fontecchio, uno dei più promettenti giocatori italiani di pallacanestro, attualmente militante in NBA, ha passato l'estate nella sua terra d'origine per prepararsi alla nuova stagione sportiva. Originario di Francavilla al Mare, ma pescarese d'adozione, Fontecchio ha deciso di allenarsi nella nostra città sfruttando le strutture della palestra CrossFit, gestita da Alessandro Capponi. Simone, forte della sua esperienza a livello internazionale e della sua presenza nei campionati più prestigiosi del mondo, è consapevole dell'importanza di mantenere un'eccellente condizione fisica anche fuori dalla stagione agonistica.

E CrossFit, nota per il suo approccio variegato all’allenamento, si è rivelata una scelta ideale. Durante questi mesi, Fontecchio ha frequentato la palestra di Capponi con regolarità, approfittando dell'intensità e della varietà degli allenamenti proposti. L'adattamento costante del corpo a stimoli nuovi ha così permesso al campione di non perdere la forma fisica e prepararsi al meglio per le nuove sfide che lo attendono sul parquet americano.