Lo spagnolo Sanabria si aggiudica il Trofeo Matteotti [FOTO]

Lo spagnolo Albert Sanabria si è aggiudicato la 76esima edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo che si è corso oggi a Pescara. Il portacolori ha preceduto sul traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi l'italiano Alessandro Covi della Uae Team Emirates e Alexey Lutsenko dell'Astana Qazaqstan Team. Alla partenza della corsa è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del ciclista di Spoltore Simone Roganti scomparsi per un malore. Al via della corsa erano presenti i genitori dello sfortunato ciclista. Questo il commento dell'assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli:

"La partenza del Trofeo Matteotti è sempre un’emozione. Partecipare allo Start della 76esima edizione è un onore e un privilegio perché significa far parte della storia della nostra città. Una storia che oggi ha un sapore dolce e amaro al tempo stesso, dedicato al ricordo del giovane campione di Spoltore, Simone Roganti, 21anni appena, scomparso per un malore improvviso lo scorso 30 agosto. Oggi avrebbe corso il suo primo Matteotti, simbolicamente lo ha fatto attraverso i suoi genitori presenti alla partenza, ai quali va il nostro abbraccio. Simone avrebbe voluto vedere tutti in sella per dare il massimo".