A Montesilvano si inaugura il Bocciodromo comunale, sarà intitolato a Italo Giansante

Tutto pronto per l'inaugurazione del Bocciodromo comunale della città di Montesilvano che si terrà giovedì 19 settembre alle ore 16 in via Chiarini, all'angolo con via Rimini. L'impianto verrà intitolato a Italo Giansante. Ma non mancano le polemiche.

Gabriele Di Stefano, infatti, fa presente che “nel periodo in cui come consigliere comunale negli anni che vanno dal 2009 al 2017 mi interessai delle problematiche inerenti alla realizzazione del bocciodromo, con mozione del 22/02/2017 facente parte della delibera del consiglio comunale n° 51 del 24-10-2017, approvata quasi all'unanimità, ho ripercorso tutto l'iter della realizzazione della stessa, attraverso varie interrogazioni e per sapere le motivazioni perché il bocciodromo dal 2000 non vedesse la luce. Finalmente domani ci sarà l'inaugurazione del bocciodromo. Sono contento che finalmente dopo 24 anni l'attuale amministrazione sia riuscita a completare e inaugurare la struttura per cui per tanti anni mi sono battuto”.