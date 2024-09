Il mito di Gigi Riva celebrato a Loreto Aprutino

Il Festival “Rombo di Tuono” dai Nuraghi ai Tholos-il mito di Gigi Riva svelerà il suo programma e gli ospiti oggi, 18 settembre, nella prestigiosa sala stampa della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio a Roma. L’evento nasce da un’idea della Sport e Valori Aps capitanata dal duo Luigi Milozzi e Giampiero Davide, con il contributo dell’amministrazione di Loreto Aprutino e in collaborazione con l’Aps Dimonios Circolo culturale Sardo Abruzzo e Molise e il grande tifoso rossoblù Agostino Trombetta.



La due giorni si svolgerà a Loreto Aprutino il 20 e 21 settembre e ricorderà la figura del grande campione rossoblù scomparso lo scorso 22 gennaio tra cultura, sport, fair play, tradizioni sarde e abruzzesi, musica, cinema e concorsi con le scuole. Sarà presente il figlio del grande campione Nicola che, assieme al grandissimo allenatore Claudio Ranieri, riceveranno in anteprima nazionale il Premio Gigi Riva. Si tratterà di una scultura di una bellezza assoluta realizzata dalla poliedrica artista loretese Ester Crocetta.



Sul palco si alterneranno momenti e talk con tanti protagonisti cimeli storici di ogni epoca. Sarà presente il grande regista Riccardo Milani autore del docufilm “Sul nostro cielo un Rombo di Tuono” dedicato a Riva di cui saranno proiettati alcuni momenti salienti sabato 21 settembre.



Nella serata inaugurale di venerdì 20 saranno protagonisti il direttore di Tuttosport Guido Vaciago con il suo libro sugli Agnelli e sulla storia della Juventus assieme al grande giornalista Darwin Pastorin che modererà l’evento. Seguirà uno spazio dedicato ai portieri con la presenza del giornalista Luigi Guelpa e la sua ultima fatica letteraria. Ex campione rossoblù della serata sarà Mauro Esposito. A tal proposito fattiva la collaborazione dell’Associazione degli Ex calciatori Rossoblù capitanata da Sandro Camba che arriverà sabato in Abruzzo assieme al più grande amico di Gigi Riva nonché protagonista del Cagliari dello scudetto Beppe Tomasini e con l’ex rossoblù Gianfranco Matteoli.



Un altro protagonista sarà il neo-direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, Luca Telese. Un volto noto e prestigioso del panorama giornalistico italiano che sarà presente nei talks e riceverà un prestigioso premio. Presenti alle serate che saranno condotte, tra gli altri, anche dalla giornalista Mila Cantagallo, gli ex calciatori Tiziano De Patre, Luciano Miani e Gianluca Pacchiarotti. Momenti di fair play saranno organizzati grazie alla presenza del presidente nazionale del movimento Ruggero Alcanterini e le società sportive locali daranno luogo ad esibizioni.

Gli ospiti riceveranno una serigrafia personalizzata del bozzetto del premio. Come giornalista sportivo abruzzese quest’anno la riceverà il giornalista Rai, Ciro Venerato. Saranno annunciate le categorie di premi che saranno assegnati ogni anno e la giuria che si occuperà anche di giudicare gli elaborati, i fumetti e le foto che saranno realizzate dagli alunni delle scuole di tutta la penisola. Direttore artistico del Festival sarà Darwin Pastorin e durante le serate sarà svelata anche la prestigiosa giuria.



Il Festival vedrà presente anche il Cagliari Calcio, che omaggerà gli organizzatori che tra qualche settimana saranno in Sardegna per consegnare il premio al presidente Tommaso Giulini e per creare un ponte tra le due Regioni per le prossime edizioni. La due giorni loretese si svolgerà in piazza Garibaldi o in caso di maltempo in una struttura al coperto. Non mancheranno balli e musiche simbolo delle due Regioni oltre ad esposizioni gastronomiche e dell’artigianato abruzzese e sardo. Info ed orari del programma sulla pagina Facebook e Instagram dell’associazione organizzatrice.