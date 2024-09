"Velandiamo" taglia il traguardo della ventunesima edizione

Domenica 22 settembre torna l’appuntamento con "Velandiamo", l'evento velico nato nel 2004 da un’idea del Circolo Velico la Scuffia di Pescara, con il patrocinio del Comune di Pescara e dell’assessorato allo Sport, arrivato quest’anno alla sua ventunesima edizione, come annuncia il presidente del Circolo Marco Bovani insieme all'assessore Patrizia Martelli.

"Velandiamo è una veleggiata nata con l’intento di creare una festa della vela, una giornata di aggregazione, di divertimento e svago, di promozione della vela e di socializzazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati della vela e del mondo nautico in generale", dicono gli organizzatori.

"E' l'ennesimo appuntamento sportivo che sposiamo con entusiasmo", commenta l'assessore Martelli. "Di fatto la stagione estiva prosegue anche a settembre nel nostro mare che fa da sfondo a questo appuntamento aperto a un gran numero di persone e finalizzato ad includere un numero sempre maggiore di partecipanti".

"Velandiamo", dicono dal Circolo, è diversa dalle consuete regate, certamente belle e stimolanti destinate però a un bacino d’utenza limitato, fatto di barche performanti e di marinai esperti in tecniche di regata. L'intento è stato quello di dare vita a una manifestazione velica che coinvolgesse il maggior numero di barche, dalle piccole derive fino agli yacht di oltre 15 metri e il maggior numero di persone di equipaggio che includesse anche i componenti delle famiglie, bambini inclusi. Il desiderio è di offrire una giornata di festa e divertimento in mare, con la veleggiata e, in seguito, a terra con il pranzo da condividere in buona compagnia, con i giochi e i premi a sorteggio per i più fortunati e le immancabili coppe per gli equipaggi che si sono distinti nella veleggiata.

"Velandiamo" alla sua prima edizione, nel 2004, ha riscosso subito un gran successo, vide la partecipazione di 100 barche e di circa 500 persone dei vari equipaggi, negli anni successivi il numero dei partecipanti è cresciuto progressivamente fino ad arrivare ad un picco massimo di 147 barche nel 2008. "Velandiamo" ha proseguito successivamente anno dopo anno con costante successo, offrendo a tutti gli appassionati della vela una meravigliosa opportunità di aggregazione e coinvolgimento familiare, ma anche di una sfida giocosa con la vela per puro divertimento. Questo era un sogno che con costanza e impegno delle persone del Circolo Velico la Scuffia si è realizzato pienamente.

Lo scopo del Circolo Velico la Scuffia è la promozione e la divulgazione dello sport della vela, obiettivo che persegue innanzitutto con iniziative come “Prova la Vela” dedicata all’avvicinamento dei bambini a questo sport e naturalmente i corsi di vela per tutti, sia con le derive, che con le barche d’altura; inoltre con eventi velici ed attività importanti come la Transadriatica Route 048°, da Pescara a Primosten, le flottiglie dedicate ai neo patentati per consolidarne l’esperienza di conduzione delle barche, il progetto “Barca laboratorio” finalizzato all’apprendimento pratico della navigazione.