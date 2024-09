In 1.500 alla Maratona Dannunziana

“Una grande festa dello sport e dei colori, dei sorrisi e del sano agonismo che ha visto scendere in strada grandi podisti e appassionati della corsa, adulti e bambini, pattinatori e i praticanti del walking in rosa-passeggiata energetica, e soprattutto tanta solidarietà non solo in piazza, con la presenza delle associazioni di volontariato, ma anche nella gara con i ragazzi speciali. Si è chiusa con un successo di partecipanti, 1.500 solo gli iscritti alle gare competitive, la 24esima edizione della Maratona Dannunziana che quest’anno ci ha regalato due giorni di sport all’interno del Villaggio di piazza della Rinascita”.

Lo ha detto l’assessore allo Sport Patrizia Martelli in riferimento allo svolgimento odierno della Maratona Dannunziana, con partenza da piazza Salotto con il campione olimpico Alberico Di Cecco della ASD Fantini, il referente tecnico della Uisp Mauro Pingiotti. Presenti in piazza come da tradizione il Presidente della Lilt, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori sponsor morale dell’evento, Marco Lombardo, e i rappresentanti di tutte le altre Associazioni di volontariato presenti, ovvero Isav e SOS Autismo.

Stamane le gare si sono svolte come da copione, nonostante il breve acquazzone che intorno alle 11 ha sorpreso gli atleti: alle 9.25 partenza da piazza Salotto dei Pattinatori; alle 9.30 partenza della Maratona e della Mezza Maratona, gare agonistiche; alle ore 10.30 partenza della Ten & Half, 10,5 chilometri non competitiva e Camminata metabolica, con 400 partecipanti.