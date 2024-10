Il LunedÃ¬ del Delfino

Dopo quella contro il Carpi, ancora una vittoria sofferta ma dal valore di platino per il Delfino, che ieri sera ha sbancato anche il Del Duca di Ascoli, grazie a una prestazione generosa, a volte un po’ confusa e sprecona, ma sempre di gran cuore, insomma nel puro e consueto stile Baldini.

A parte, chiaramente, i tre punti, la nota più lieta in terra marchigiana è stata la prestazione di Edoardo Vergani, che ieri ha finalmente trovato la via della rete, fra l’altro davvero spettacolare e di altra categoria, in aggiunta alla grinta sempre più evidente di cui solo quest’anno stiamo visivamente godendo, dopo che ci eravamo abituati a un ragazzo fino alla scorsa stagione praticamente indolente. Merito, pure questo, come non sottolinearlo, di Silvio Baldini, che evidentemente è riuscito a trovare la chiave di lettura mentale di questo giovane attaccante. Quando smetterà di mangiarsi anche goal praticamente già fatti (almeno un paio ieri sera), allora potremo affermare di aver trovato finalmente anche la punta che mancava per l’assalto alla serie B.

La mentalità vincente che il Mister sembra sia riuscito ad inculcare alla squadra è stata messa duramente alla prova da un arbitraggio ai limiti dello scarso, a riprova che nulla sembra scalfire le convinzioni di Brosco e compagni. Insomma stiamo vivendo un avvio di stagione che nemmeno i più ottimisti stavolta avrebbero osato sperare, non resta che augurarsi possa proseguire così e se stiamo sognando, per favore non svegliateci.

Fra l’altro anche la ciliegina sulla torta che consegnerebbe agli annali questa stagione, ovvero la cessione societaria, attesa forse più del ritorno nel calcio che conta, da qualche giorno sembra aver preso una strada stavolta foriera di novità interessanti. Ma ci fermiamo qui, per ora, nel passato troppe sono state le cocenti delusioni in merito.

Al netto di tutto quanto sopra scritto, considerato che ci troviamo a commentare solo l’ottava giornata e che, ahinoi, come sempre ci tocca ricordare, in questo campionato non si consegna la medaglia d’argento al secondo arrivato, pur nella condivisibile gioia del momento, consigliamo di restare con i piedi ben ancorati al terreno, per volare ci sarà tempo.

In attesa del posticipo di questa sera che chiuderà questo turno e vedrà impegnata la favorita, sulla carta, Ternana, in casa contro il Campobasso, al cui triplice fischio finale scopriremo quanti saranno i punti di vantaggio sulla seconda, il Pescara potrà iniziare a prepararsi per i prossimi impegni, con una sosta imprevista, giacché la prossima gara che avrebbe visto impegnati i biancazzurri in casa con il Milan Futuro è stata posticipata a causa delle concomitanti convocazioni di diversi atleti rossoneri nelle rispettive gare delle Nazionali. Rivedremo pertanto il Delfino in campo solo venerdì 18 ottobre a Ferrara, per sfidare una Spal fin qui assolutamente in affanno. Un eventuale e imprevisto riposo che non è detto non possa considerarsi salutare per recuperare al meglio soprattutto un giocatore fondamentale quale Davide Merola, apparso ancora lontano da una forma accettabile, dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal rettangolo verde.