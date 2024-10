Virtus Racing Team, soddisfazione doppia con due piloti in gara

Un periodo di novità nel Virtus Racing Team con un nuovo esordio. Una domenica particolarmente importante è stata quella del 29 Settembre dove, al crossodromo di Ortona (CH), si è svolta la quarta prova del Trofeo Centro-Italia MOTORNEXT. Una competizione doppiamente sentita per il Team poiché a gareggiare non è stato solo il pilota Loris Rasetta, ma anche una nuova leva: Federico Falone.

Falone, 13 anni compiuti il giorno della gara e, come Rasetta anche lui di Loreto Aprutino (PE), ha debuttato in gara con la KTM SX 85 con il numero 129 e ha corso nella categoria Esordienti.

Le prove si sono svolte su terreno molto difficile perché inondato da una bomba d'acqua caduta nella notte e si sono concluse con una 7° posizione in qualifica per Loris Rasetta in MX1 Master e con un 12°posto per Federico Falone in categoria Esordienti.

Per quanto riguarda Rasetta la Gara 1 è iniziata con una buona partenza che già alla prima curva lo ha visto in terza posizione; il pescarese, dopo una lunga lotta, ha chiuso 2° in manche e 1° nella sua categoria. La Gara 2 è iniziata con una buona partenza, inficiata da una caduta alla prima curva che ha fatto finire il pilota in ultima posizione. La determinazione però l'ha fatta ancora una volta da padrone tanto che Loris Rasetta in sella alla sua GasGas con il numero 619, ha iniziato a spingere, recuperando costantemente fino ad arrivare all'arrivo in 2° posizione assoluta e 1° di categoria.

La competizione di Falone è stata caratterizzata da una buona partenza cui è seguita una caduta a causa del terreno reso ancora più viscido da uno scroscio di qualche minuto prima dell’inizio della Gara 1. Nonostante le numerose posizioni perse è riuscito a rimontare fino al 12° posto. Nella Gara 2, dopo essere partito al centro del gruppo, ha saputo dimostrare carattere e con determinazione e costanza è riuscito a contrastare le insidie del tracciato chiudendo in rimonta fino alla nona posizione.

Nella classifica di giornata l'abruzzese Rasetta si è piazzato 1° Master MX1 e Falone 9° Esordienti 85.

“In questa gara le condizioni meteo non erano delle migliori ma grazie ai consigli di Loris ho trovato il giusto equilibrio ed ho corso vincendo l’emozione- ha dichiarato Federico Falone a seguito del suo esordio- Ringrazio il Virtus Racing Team per il sostegno.”

“Sono contento di portare al debutto il giovane Federico Falone, che oggi, nel giorno del suo 13° compleanno, ha trovato una pista insidiosa ma con determinazione ed impegno ha vinto l’emozione del “primo cancelletto” e si è prontamente rialzato dopo una caduta. Ha dimostrato un approccio positivo e risolutivo facendo la differenza in questa giornata sportiva come poche” le parole del Team Manager Fabio D’Annunzio.