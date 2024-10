A Pescara tutto pronto per il Suzuki Tuna Cup

Sulla scia del rilancio non solo economico, ma anche sportivo e culturale dell’antico Porto di Pescara, il Circolo Nautico Porto Antico Pescara asd aps organizza, il 12 e 13 ottobre, il Suzuki Tuna Cup – Trofeo Open Fipsas Porto Antico, un torneo di pesca d’altura Fipsas, valido per la qualificazione ai Campionati Italiani.

La competizione è aperta ai soli tesserati Fipsas, che siano essi veterani del drifting e avvezzi alle gare di pesca, ma anche chi, pur non essendo abituato a competere, è ugualmente amante della tecnica. In questo modo, tutti potranno condividere non solo la loro passione per questa disciplina, ma anche la propria esperienza, che passerà dai più esperti ai neofiti, per vivere insieme due giorni in un’atmosfera rilassata.

Una filosofia che si riflette anche nella premiazione del Suzuki Tuna Cup – Trofeo Open Fipsas Porto Antico. Infatti, i vincitori, oltre a finire nel medagliere Fipsas dell’evento, riceveranno prestigiosi premi messi in palio dagli sponsor. Oltre ai premiati sul podio, anche a tutti gli altri equipaggi, fino al 10° posto, saranno consegnati dei premi messi sempre in palio da chi supporta la competizione. Così come chi occuperà dall’undicesima posizione in poi, riceverà un gradito omaggio. A questi premi, si aggiungerà il Trofeo Suzuki al miglior equipaggio motorizzato con propulsore Suzuki che consiste in una coppa e 4 felpe brandizzate.

Tutto si svolgerà in un ambiente di totale rispetto, non solo tra i pescatori, ma anche verso i tonni stessi: infatti il Suzuki Tuna Cup – Trofeo Open Fipsas Porto Antico, come da filosofia Fipsas, adotta la tecnica del catch & release. Ciò significa che i tonni verranno pescati, filmati per testimoniarne la cattura e poi rilasciati nuovamente in mare. Gli esemplari, il cui peso oscilla tra i 40 e gli 80 chilogrammi, verranno portati sottobordo e poi misurati direttamente in acqua grazie a un’asta galleggiante e, a seguito della misurazione, saranno rilasciati sani e salvi dopo l’asportazione dell’amo.

«È la prima volta che nel nostro territorio si organizza un evento con queste caratteristiche e dimensioni e il Porto Antico Pescara ASD APS sta collaborando attivamente insieme a Suzuki Italia Marine, Nautica Gabbiano, Assonautica Pescara Chieti e ai principali operatori del settore affinché sia un successo, oltre che un’ulteriore occasione per rilassarsi e divertirsi praticando una delle passioni nautiche più diffuse: la pesca sportiva», evidenzia il presidente del Circolo, Giuseppe Di Persio. «Questo a conferma della determinazione di arricchire sempre più l’offerta di servizi per tutti i soci e non, con iniziative sportive agonistiche che possano far recuperare al nostro approdo il ruolo che merita di polo nautico gestito da un’associazione davvero importante e unica nel medio Adriatico».

Le iscrizioni sono aperte fino a che non si raggiungeranno i 50 equipaggi e, comunque, entro e non oltre le ore 20 di venerdì 11 ottobre 2024. Sabato 12 ottobre è in programma l’accreditamento degli equipaggi, il briefing e la cena di gala. Domenica 13 ottobre, spazio al Torneo in mare che sarà seguito dalle premiazioni e da un rinfresco.