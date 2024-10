Di Biagio esalta il Pescara: "Baldini gran colpo della dirigenza"

Romano di nascita, pescarese d'adozione. Gigi Di Biagio ribadisce il suo attaccamento viscerale alla nostra città. Qui conosce tutti: “Ho mille amici, dai ristoratori agli sportivi, ai giocatori di padel”, scherza l'ex Roma e Inter, che a Pescara ha un circolo di padel. L'ex calciatore di Roma e Inter parla a margine della Mediolanum Padel Cup in corso a Montesilvano – dove è impegnato in una sfida speciale di padel con Vincent Candela, Gianluca Zambrotta e Christian Panucci – e lo fa pensando innanzitutto a Zdenek Zeman, ricoverato proprio a Pescara per un problema di salute e suo allenatore sia al Foggia che alla Roma.

"Su di lui il discorso è diverso e va ben oltre il calcio. Zeman per me è un secondo padre e quando non sta bene mi preoccupo da morire e questa cosa ogni volta mi tocca il cuore. Però ora mi dicono che la situazione dovrebbe essere sotto controllo, quindi lo andrò a trovare proprio oggi per abbracciarlo e fargli un in bocca al lupo di persona". Pescara è la capitale della 'pop art' del pallone, partendo da Galeone, passando per Zeman fino ad arrivare a Baldini e al suo Pescara primo in classifica.

E Gigi Di Biagio non ha dubbi: "E' primo in classifica e se lo merita grazie all'intuizione della dirigenza di portare Baldini in panchina. Sono contentissimo, sono il primo tifoso del Pescara e mi fa piacere per la famiglia Sebastiani, perché so quanto ci tiene. Le cose stanno andando bene e la speranza è che la squadra possa tornare presto in Serie B, perché una piazza come Pescara merita questo, come minimo e io tifo perché accada. D'altra parte, questa città la sento mia e al cuore non si comanda", chiude l'ex azzurro.