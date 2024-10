L’Abruzzo ospiterà la finale nazionale del Trofeo Coni invernale

La giunta nazionale del Coni ha assegnato alla Regione Abruzzo lo svolgimento della Finale Nazionale del Trofeo Coni Edizione Invernale 2024, che avrà luogo nelle date comprese fra il 12 e il 15 dicembre. In conferenza stampa l’assessore Mario Quaglieri ha presentato ufficialmente la manifestazione. L’Abruzzo si conferma così una regione di eccellenza nello sport e nell’accoglienza, con un riconoscimento prestigioso che posiziona la regione al centro dello sport giovanile nazionale.

“Questa manifestazione rappresenta una straordinaria opportunità per l’Abruzzo, sia in termini di promozione turistica, sia per il rilancio delle nostre località montane e delle loro strutture sportive - ha dichiarato l’Assessore Mario Quaglieri - Il Trofeo CONI Invernale non è solo un evento sportivo di rilevanza nazionale, ma anche un’occasione per promuovere i valori di inclusione, integrazione e crescita personale che lo sport trasmette, soprattutto ai più giovani. Siamo fieri di poter ospitare una competizione che saprà coinvolgere il nostro territorio in una cornice di grande entusiasmo e passione”.