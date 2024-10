Il LunedÃ¬ del Delfino

È bastato un tempo al Delfino per avere la meglio anche della Lucchese e proseguire indisturbato il suo cammino solitario in testa alla classifica. Il ritorno al goal di Davide Merola rappresenta un altro bel segnale per una squadra dove, a turno, segnano un po’ tutti, in barba, per ora, all’assenza di un vero bomber. Questione di cui abbiamo già disquisito la scorsa settimana e che, gara dopo gara, trova continue conferme, in un contesto tecnico-tattico ampiamente positivo.

La bravura di Silvio Baldini è stata essenzialmente quella di non rinnegare i dettami zemaniani che ha trovato in eredità, aggiungendoci più di un pizzico della sua consueta concretezza, generando un mix per ora davvero micidiale. Ricorda, per certi versi, il primo mitico Pescara di Giovanni Galeone, che decise, ben consigliato dal futuro super allenatore Gian Piero Gasperini, di sfruttare gli schemi di Enrico Catuzzi, capace l’anno prima di mostrare al calcio italiano le prime nozioni di zona.

Ben otto vittorie e due pareggi nelle prime dieci gare fin qui disputate. Un ruolino di marcia da sogno, tanto per continuare a citare questo termine ormai diventato il simbolo di questa stagione.

La cattiveria agonistica messa costantemente in mostra da Plizzari e compagni in questa spumeggiante prima parte di campionato è qualcosa che da queste parti non si vedeva da moltissimi anni e fa quasi impressione se si pensa che da almeno un lustro a questa parte spesso ci si addormentava durante i novanta minuti di gioco. Fin che dura godiamocela tutta, sperando che questi ragazzi non si stanchino mai fino all’ultimo minuto della giornata conclusiva.

Dopodomani si torna all’Adriatico, per affrontare l’ennesimo avversario assolutamente alla portata dei biancazzurri: il Pontedera, con fischio d’inizio alle 20:45. Gara comunque da non sottovalutare, sia perché si gioca a distanza di sole 72 ore, sia per le ovvie difficoltà derivanti da una squadra che verrà a giocarsi le sue carte chiudendosi a riccio in difesa. Senza respiro il campionato proseguirà domenica prossima per la sfida di Pesaro contro la Vis, nel sempre difficoltoso orario di pranzo delle 12:30.