Rugby: 4 abruzzesi in campo nella vittoria dellâ€™Under18

Ottima prestazione della Nazionale U18 di Rugby che ha battuto i pari età dell'Irlanda in un test match disputato sul campo di Casale sul Sile (Treviso) nel primo di due test match previsti in pochi giorni. Con il risultato di 31-17 per gli azzurrini di Paolo Grassi, l'Italia vince contro i forti irlandesi bloccati sullo zero per tutto il secondo tempo. E in questo incontro sono stati quattro i giovani abruzzesi scesi in campo: Davide Sette, che per l'occasione indossava anche la fascia di capitano, Valerio Hostie, Massimo Molina e Alessio Scaramazza.

Convocato, ma ha dovuto rinunciare alla vigilia per un infortunio, anche Stefano Alfonsetti. I quattro rugbysti sono in forza alla Rugby Experience L'Aquila, che milita nel massimo campionato italiano di categoria. A coronare la folta presenza abruzzese l'allenatore della tre quarti azzurra, Francesco Hostie, aquilano anche lui:

"Mi è sembrata davvero una bella prestazione. Le partite internazionali sono sempre molto dure, ieri è andata bene dal punto di vista dell'attitudine messa in campo. Buona la qualità del gioco e bella reazione da parte nostra nel momento difficoltà verso la metà del primo tempo".

Hostie si mostra soddisfatto anche per la rappresentanza abruzzese tra gli azzurrini: