Incontro in Regione con il Presidente della Federazione Italiana Pallamano

Il Presidente Marco Marsilio ha incontrato nei giorni scorsi Stefano Podini, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), per discutere delle prospettive di sviluppo e promozione della pallamano sul territorio regionale. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo, durante il quale sono stati esplorati i possibili ambiti di collaborazione con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva della pallamano nelle scuole e nelle associazioni locali. “Sostenere e promuovere sport come la pallamano rappresenta un’opportunità per i giovani abruzzesi, offrendo loro occasioni di crescita e inclusione”, ha dichiarato il Presidente Marsilio.

Il presidente Podini ha espresso soddisfazione per l’apertura e l’attenzione dimostrate dalla Regione verso una disciplina sportiva che sta registrando un crescente interesse, sia a livello nazionale che internazionale. Entrambi hanno concordato sull’importanza di investire in strutture e risorse per garantire che la pallamano possa crescere e consolidarsi in Abruzzo. L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative regionali volte a valorizzare il patrimonio sportivo e a promuovere attività che favoriscano il benessere e la coesione sociale, confermando l’impegno della Regione Abruzzo nello sviluppo dello sport a tutti i livelli.