Oltre 200 atleti professionisti alla terza edizione della ‘PesGara per la Legalità’

“Oltre 200 atleti professionisti che hanno partecipato alla corsa di PesGara per la Legalità 2024, circa un centinaio i cittadini che hanno animato il Villaggio della Prevenzione per sottoporsi agli screening gratuiti al seno, al cuore, all’udito, alla vista e al diabete. È questo il bilancio della terza edizione di ‘PesGara per la Legalità’, la manifestazione organizzata dall’Associazione PassoLogico, con l’adesione del Tribunale di Pescara, della Procura della Repubblica e di tutte le forze dell’Ordine e militari della città. Oggi una chiusura d’eccellenza con una grande presenza di pubblico”.

Lo ha detto l’assessore allo sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli commentando la chiusura odierna di PesGara 2024 con la gara podistica. “Il primo dato positivo è stata la partecipazione degli atleti alla gara e alla Passeggiata della Prevenzione – ha sottolineato l’assessore Martelli – con un percorso originale, ovvero partenza da piazza della Rinascita, corso Umberto, corso Vittorio Emanuele, via Venezia, via Nicola Fabrizi e rientro in piazza, con 4 giri. E poi l’adesione al Villaggio della Prevenzione, con tantissime persone in fila per una visita gratuita”.