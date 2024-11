Ãˆ la vigilia di Pescara-Pineto, si punta al record di presenze

Si punta al record di presenze e di incasso per Pescara-Pineto in programma lunedì 25 novembre (fischio d'inizio alle ore 20.30) allo stadio Adriatico. Verrà certamente superato il dato delle 6300 presenze avute in occasione di Pescara-Perugia. Sì dovrebbe andare vicini agli ottomila spettatori per la sfida fra le due abruzzesi. La formazione di Baldini, prima in classifica punta a vincere per mantenere il +6 sulle inseguitrici.

Per il Pineto l'obiettivo è quello di fare punti per tenersi a distanza dalla zona calda. Nel Pescara tutti a disposizione di Baldini ad eccezione del lungodegente Lonardi. Fra gli ospiti out Chakir (squalificato) e gli infortunati Borsoi e Marafini. Nel Pineto tanti ex biancazzurri a partire dal tecnico Ivan Tisci. Baldini non si fida dei cugini: