“Educazione sessuale per giovani calciatori”: all’Aurum l’evento Curi

Tre primari riuniti per parlare ad una platea di centinaia di giovani calciatori di educazione sessuale. Un tema delicato, troppo spesso tabu, sia a scuola che in famiglia. E che la Curi Pescara, invece, vuole trattare in modo serio e scientifico, con dei luminari della medicina, per la crescita dei suoi giovanissimi tesserati. Un evento che assume i contorni di una prima storica non solo in città e in Abruzzo, ma probabilmente nell'intero panorama del calcio dilettantistico nazionale. L'appuntamento con "Gli adolescenti e il sesso - Educazione sessuale per giovani calciatori" è per martedì 26 novembre, alle 18, nella sala d'Annunzio dell'Aurum.

"Il nostro club, responsabile del ruolo di terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola e in alleanza con esse, organizza il convegno "Gli adolescenti e il sesso - Educazione sessuale per giovani calciatori". Un incontro con esperti di altissimo livello che guideranno i ragazzi a comprendere meglio il loro corpo in relazione al sesso e al partner. Un’opportunità unica da cogliere per sensibilizzare e informare i nostri giovani atleti sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Evento legato a doppio filo anche alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ", ha detto il presidente della Curi, Antonio Martorella.

Dopo l'introduzione del presidente della Curi Pescara, Antonio Martorella, interverranno: Giustino Parruti, primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Civile S. Spirito di Pescara; Roberto Renzetti, primario di Urologia dell’Ospedale Civile S. Spirito di Pescara; Maurizio Rosati, primario di Ginecologia dell’Ospedale Civile S. Spirito di Pescara. Moderatrice la dottoressa Roberta Chiavari, dirigente Medico dell’Ospedale Civile S. Spirito di Pescara.